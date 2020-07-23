ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві підпалили будинок антикоррупціонеру: спалахнув, як сірник

Київ, Четвер 23 липня 2020 10:41
У Києві підпалили будинок антикоррупціонеру: спалахнув, як сірник
У Києві підпалили будинок Віталію Шабуніну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Громадський активіст Шабунін повідомив про підпал будинку

У Києві підпалили будинок громадському активісту та антикоррупціонеру Віталію Шабуніну. Про це він сам повідомив на своїй Facebook-сторінці і опублікував фотографії житла. Також він запросив журналістів приїхати і побачити все своїми очима.

Зазначимо, що будинок Шабуніна знаходиться на вулиці 16-а Ентузіастів.

"Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для аваковських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання. Запрошую журналістів побачити все на власні очі сьогодні о 13:00. Хочемо ще раз нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів", - написав Шабунін.

У Києві підпалили будинок антикоррупціонеру: спалахнув, як сірникУ Києві підпалили будинок антикоррупціонеру: спалахнув, як сірникУ Києві підпалили будинок антикоррупціонеру: спалахнув, як сірникБудинок Віталія Шабуніна підпалили (фото: facebook.com/vitaliy.shabunin)

Як повідомила виданню Pavlovsky News Шабуніна Тетяна Олександрівна, вона пов'язує підпал з роботою сина, який також жив у будинку. Вибух стався близько 2:45. Вони з чоловіком спали, але після гучного хлопка встигли вибігти через задні двері.

Жінка стверджує, що це точно був не газ. Після вибуху навіть світло не пропало. Вона звернула на це увагу, оскільки потрібно було відключити сигналізацію, щоб вийти з дому. За словами матері активіста, пожежны приїхали через 40 хвилин. Зараз біля житла дуже пахне гаром.

Нагадаємо, що Віталій Шабунін - громадський активіст, який публічно виступає проти корупції і займається лобіюванням законів. Його організація існує за рахунок західних фондів, у тому числі і Джорджа Сороса.

Як ми раніше повідомляли, під Києвом півдня горить сміттєзвалище: люди скаржаться на проблеми з диханням.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київпожежадом
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся