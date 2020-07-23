У Києві підпалили будинок антикоррупціонеру: спалахнув, як сірник

У Києві підпалили будинок Віталію Шабуніну (колаж РБК-Україна)

Громадський активіст Шабунін повідомив про підпал будинку

У Києві підпалили будинок громадському активісту та антикоррупціонеру Віталію Шабуніну. Про це він сам повідомив на своїй Facebook-сторінці і опублікував фотографії житла. Також він запросив журналістів приїхати і побачити все своїми очима.

Зазначимо, що будинок Шабуніна знаходиться на вулиці 16-а Ентузіастів.

"Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для аваковських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання. Запрошую журналістів побачити все на власні очі сьогодні о 13:00. Хочемо ще раз нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів", - написав Шабунін.

Будинок Віталія Шабуніна підпалили (фото: facebook.com/vitaliy.shabunin)

Як повідомила виданню Pavlovsky News Шабуніна Тетяна Олександрівна, вона пов'язує підпал з роботою сина, який також жив у будинку. Вибух стався близько 2:45. Вони з чоловіком спали, але після гучного хлопка встигли вибігти через задні двері.

Жінка стверджує, що це точно був не газ. Після вибуху навіть світло не пропало. Вона звернула на це увагу, оскільки потрібно було відключити сигналізацію, щоб вийти з дому. За словами матері активіста, пожежны приїхали через 40 хвилин. Зараз біля житла дуже пахне гаром.

Нагадаємо, що Віталій Шабунін - громадський активіст, який публічно виступає проти корупції і займається лобіюванням законів. Його організація існує за рахунок західних фондів, у тому числі і Джорджа Сороса.

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