В Киеве подорожает проезд в маршрутках уже 3 апреля: какие еще будут "сюрпризы"

Кроме того, с момента ужесточения карантина в столице - 5 апреля - будет сокращено количество рейсов, и на маршруты выведут не весь транспорт.

"С понедельника автобусы выйдут на линию, но думаю, что не в полном объеме, потому что мы столкнулись сейчас с проблемой, связанной с пропусками для наших водителей", - объяснил решение Моисеенко.

Также он отметил, что многие водители отказываются выходить на маршруты с начала локдауна, мотивируя это снижением пассажиропотока, и ожидаемыми конфликтами в салонах маршруток с пассажирами.

"Люди без пропусков не смогут попасть в общественный транспорт, потому что там, я так думаю, будут работать правоохранители и будут помогать кондукторам не пускать тех пассажиров. У нас такого не будет, поэтому все эти пассажиры будут пытаться все же попасть в салоны наших автобусов. Это будут постоянно конфликты между пассажирами и водителями", - сказал Моисеенко.

Кроме того, полицейские будут проводить проверки соблюдения правил перевозки пассажиров, поэтому штрафы неизбежны.

Председатель Ассоциации столичных перевозчиков добавил, что согласно решению властей и прописанным режимом работы маршруток в период усиления карантинных мероприятий с 5 апреля, они будут работать в таком же режиме, как КП "Киевпастранс".

Какие именно маршрутки подорожают

Список рейсов маршруток, где повысят стоимость проезда до 10 гривен с 3 апреля, появился на Facebook-странице "Типичный Киев". Это: