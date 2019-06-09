В Киеве на пляже обнаружили труп с пулей в голове (видео)

В Киеве на пляже обнаружили труп мужчины со следом от огнестрельного ранения в правый висок и пистолет рядом. Инцидент произошел на Троещине недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова, сообщает "Информатор".

В настоящее время полиция устанавливает, было ли это убийство, или мужчина совершил суицид.

Ориентировочно возраст погибшего - от 30 до 35 лет.

Местный житель, который выгуливал собаку в этом районе, заметил лежащее в кустах тело мужчины с окровавленной головой, после чего сразу вызвал правоохранителей.

Фото: kiev.informator.ua

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульных, карета "скорой" с сотрудники следственно-оперативной группы.

Полиция выясняет все детали инцидента.

Видео: YouTube / informator.ua

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