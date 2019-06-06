Врачи констатировали смерть: под Полтавой воскресла пенсионерка

Коллаж РБК-Украина

Пожилая женщина чихнула после того, как медики констатировали смерть

В городе Кременчуг, который находится в Полтавской области, 83-летняя женщина ожила после констатации медиками ее смерти. Об этом 5 июня сообщила Света Карась в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что соседка забрала к себе из села 83-летнюю мать, которой 3 июня стало плохо. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть пенсионерки, приехав по месту вызова.

"Вызвали скорую, бабушка притихла, скорая, приехав, констатировала смерть. Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали ритуальную услугу... Но оказалось, что нужна с поликлиники справка какая-то. Сбегали - принесли", - пишет Света Карась.

Фото: (pixabay.com)

После начали обзванивать родственников, пока дооформляли документы. Внезапно, во время волокиты с бумагами, бабушка чихнула, что вызвало неподдельный шок у окружающих.

"То, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг. Женщину увезли в больницу. Ее состояние тяжелое", - рассказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.

Напомним, что многодетный отец разбился на карусели под Одессой. Ранее в Ровно качели покалечили двух детей. Трагедия произошла в пейнтбольном клубе по улице Черновола.

Ранее многодетная мать погибла из-за мощного ливня под Винницей. Муж говорит, что жена пыталась спасти скот от потока, который мчался с горы, однако о себе в тот момент совершенно не подумала.