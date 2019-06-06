Соседи почувствовали запах: в Киеве женщина неделю прожила с трупом сына

Женщина неделю жила в квартире с трупом сына (Коллаж РБК-Украина)

Когда полицейские открыли дверь в квартиру, то тело уже начало разлагаться

В Киеве пенсионерка почти неделю прожила в квартире с телом умершего сына. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах, сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла в Днепровском районе столицы, по улице Ивана Сергиенко, 15. Жильцы почувствовали в подъезде неприятный запах и определили, что он исходит из квартиры №30 на пятом этаже. Хозяйка квартиры открыть дверь отказалась, тогда соседям пришлось позвонить в полицию.

На место происшествия прибыли патрульные. Они выяснили, что в данной квартире проживает пожилая женщина с психическими отклонениями и ее сын. На стук в дверь женщина отзывалась, но открывать полиции она не захотела.

Правоохранителям пришлось вызвать спасателей и вскрыть квартиру. Когда они зашли в помещение, то обнаружили там разлагающееся тело 24-летнего сына хозяйки квартиры. Судмедэксперты определили, что смерть молодого человека наступила не менее недели назад.

Женщина не смогла объяснить, что произошло с ее сыном (kiev.informator.ua)

Выяснить какие-либо подробности у женщины не удалось. Она говорила невнятно и путанно.

Медики, которые приехали по вызову полиции, вынуждены были госпитализировать женщину в психиатрическую больницу имени Павлова.

На данный момент следственно-оперативная группа Днепровского района выясняет все обстоятельства происшествия. Точная дата смерти молодого человека, а также причина, будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

В Киеве женщина неделю прожила в квартире с трупом сына (YouTube/Информатор)

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