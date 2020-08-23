В Киеве планируется подорожание проезда в маршрутках: сколько придется платить

В Киеве планируется подорожание проезда в маршрутках уже осенью 2020. Как сообщается, перевозчики смогут поднять стоимость проезда в маршрутных автобусах уже в скором времени, так как недавно было написано обращение к столичным властях с просьбой внести изменения в функционирование рынка перевозок пассажиров в Киеве.

В общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" отмечают, что пока они не говорят о конкретном подорожании, но и не исключают, что перевозчики могут пойти на такой отчаянный шаг. Глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко уточняет, что власти забывают компенсировать провоз льготных групп населения, а это влияет на прибыль перевозчика.

"На данный момент, мы хотим обратить внимание городских властей на проблемы, которые существуют в сфере городских перевозок. Власти дотируют перевозки коммунальных предприятий – "Киевского метрополитена", "Киевпастранса", а о частном транспорте, маршрутных такси, которые перевозят больше пассажиров, чем весь общественный наземный транспорт Киева, незаслуженно забывают. Мы просим власть разобраться в вопросе компенсаций за перевозку льготников. Частные перевозчики готовы возить людей хоть по 5 гривен, но при условии, что им будет за это доплачивать город. Ведь нам нужно покупать новый подвижной состав, тратить деньги на ремонт, покупать топливо. Это достаточно большие средства", – поясняет Моисеенко, передает "Сегодня".

Главными просьбами перевозчиков являются компенсация перевозки льготников, установка экономически обоснованного регулируемого тарифа, способствование властей в получении кредитных средств от международных организаций на закупку нового подвижного состава

Также в ассоциации отметили, что некоторые перевозчики уже на грани банкротства. Адаптивный карантин привел к тому, что большая часть маршруток работают в убыток, ведь пассажиропоток на некоторых маршрутах упал практически в два-три раза.

В столичной мэрии официально пока не комментируют обращение частных перевозчиков. У властей есть месяц на его рассмотрение.

"Частные перевозчики вправе изменить тариф на проезд самостоятельно. Город не может влиять на заявленный ими тариф", – пояснил нам источник в КГГА.

Напомним, что ранее в Украине изменили форму расчета субсидий.

Ранее в Раде заявили, что НКРТ поможет обеспечить справедливые тарифы на транспорте.