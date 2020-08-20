НКРТ поможет обеспечить справедливые тарифы на транспорте, - нардеп

Фото: Александр Скичко (РБК-Украина)

Необходимость создания НКРТ, по словам инициаторов законопроекта, назрела давно

Законопроект о создании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта, будет вынесен на голосование после обсуждения с бизнесом, основными стейкхолдерами и в профильном комитете.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта инфраструктурного комитета ВРУ Александр Скичко в интервью ЦТС.

По его словам, "однозначный плюс этого законопроекта в том, что он не так политизирован, как, например, законопроект о рынке земли. А значит, будет меньше спекуляций".

Скичко уверен, что НКРТ должен содержаться за счет естественных монополий.

"Финансироваться он будет за счет отчисления 0,1% чистого дохода естественных монополий. Насколько я знаю, в министерском законопроекте предлагалось, чтобы НКРТ финансировалась за счет бизнеса. Но, с моей точки зрения, это не честно, так как рынок уже заплатил государственной монополии, когда повез товар", - отметил он.

Особое место в новом законопроекте уделяется формированию конкурсной комиссии.

По словам Скичко, инициаторы документа "постарались сделать ее максимально сбалансированной: один человек от президента, три - от Верховной Рады, один - от Министерства инфраструктуры, один - от Государственной регуляторной службы, один - от Антимонопольного комитета и два - от общественности, из которых один от Федерации работодателей транспорта и один от профильных ассоциаций".

Кроме того, в проекте закона прописан так называемый "предохранитель" в виде возможности вето Кабинета министров на решения НКРТ.

"В случае, если члены комиссии будут действовать в интересах отдельного игрока или установят заниженные тарифы, что скажется на доходах госкомпании, Кабинет министров может остановить это решение", - говорит депутат.

В целом, по его словам, необходимость создания НКРТ назрела давно.

"Очень часто государственная монополия путем повышения тарифов перекладывает свои проблемы на бизнес. Это хорошо видно на примере "Укрзализныци": в период 2016-2019 гг. доход компании от грузовых перевозок рос, при этом объемы перевозок оставались на том же уровне, а в некоторые годы - даже сокращались. То есть доход получается за счет бизнеса и поднятия тарифов. Вследствие, страдают предприятия, которые ориентированы на экспорт: аграрии, металлурги и т.д."

Напомним, 22 июля в Верховной раде зарегистрировали законопроект №3927, который предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.