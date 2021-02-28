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В Киеве пешехода сбили сразу два авто: перебежал четыре полосы (фото)

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 22:02
В Киеве пешехода сбили сразу два авто: перебежал четыре полосы (фото) В Киеве случилось жуткое ДТП (фото: facebook.com/vartovi.espreso)
Автор: Styler

В Киеве на Надднепрянском шоссе пешехода-нарушителя сбили сразу два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 28 февраля, мужчина погиб.

Об аварии сообщается на Facebook-странице "Вартових еспресо". Там опубликованы и фото с места трагедии

По словам свидетелей ДТП, мужчина перебежал четыре полосы проезжей части, перелез через отбойник с ограждением и прыгнул прямо на лобовое стекло проезжающего по левой полосе легкового авто Acura.

После того, как пешеход упал на дорогу, его переехал еще один автомобиль - темный внедорожник, водитель которого, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

К сожалению, медики "скорой", которые оперативно прибыли на место ДТП, лишь констатировали смерть пострадавшего. Водитель легковушки от помощи врачей отказался.

В Киеве пешехода сбили сразу два авто: перебежал четыре полосы (фото)

Фото с места ДТП на Надднепрянском шоссе (facebook.com/vartovi.espreso)

Известно, что погибшему было 34 года. Также стоит отметить и то, что роковая авария произошла прямо над подземным пешеходным переходом.

Напомним, что под Ровным пьяный водитель въехал в забор пансионата, что привело к гибели людей.

Ранее мы писали, что возле Киева из-за сильной гололедицы произошло масштабное ДТП.

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