У Києві пішохода збили зразу два авто: перебіг чотири смуги (фото)
У Києві на Наддніпрянському шосе пішохода-порушника збили відразу два автомобілі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася увечері 28 лютого, чоловік загинув.
Про аварію повідомляється на Facebook-сторінці "Вартових еспресо". Там опубліковані і фото з місця трагедії
За словами свідків ДТП, чоловік перебіг чотири смуги проїзної частини, переліз через відбійник з огорожею та стрибнув прямісінько на лобове скло проїжджаючого лівою смугою легкового авто Acura.
Після того, як пішохід впав на дорогу, його переїхав ще один автомобіль - темний позашляховик, водій якого, не зупиняючись, втік з місця пригоди.
На жаль, медики "швидкої", які оперативно прибули на місце ДТП, лише констатували смерть постраждалого. Водій легковика від допомоги лікарів відмовився.
Фото з місця ДТП на Наддніпрянському шосе (facebook.com/vartovi.espreso)
Відомо, що загиблому було 34 роки. Також варто відзначити й те, що фатальна автопригода сталась прямо над підземним пішохідним переходом.
Нагадаємо, що під Рівним п'яний водій в'їхав у паркан пансіонату, що призвело до загибелі людей.
Раніше ми писали, що біля Києва через сильну ожеледицю сталася масштабна ДТП.