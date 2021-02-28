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У Києві пішохода збили зразу два авто: перебіг чотири смуги (фото)

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 22:02
У Києві пішохода збили зразу два авто: перебіг чотири смуги (фото) У Києві трапилася жахлива ДТП (фото: facebook.com/vartovi.espreso)
Автор: Styler

У Києві на Наддніпрянському шосе пішохода-порушника збили відразу два автомобілі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася увечері 28 лютого, чоловік загинув.

Про аварію повідомляється на Facebook-сторінці "Вартових еспресо". Там опубліковані і фото з місця трагедії

За словами свідків ДТП, чоловік перебіг чотири смуги проїзної частини, переліз через відбійник з огорожею та стрибнув прямісінько на лобове скло проїжджаючого лівою смугою легкового авто Acura.

Після того, як пішохід впав на дорогу, його переїхав ще один автомобіль - темний позашляховик, водій якого, не зупиняючись, втік з місця пригоди.

На жаль, медики "швидкої", які оперативно прибули на місце ДТП, лише констатували смерть постраждалого. Водій легковика від допомоги лікарів відмовився.

У Києві пішохода збили зразу два авто: перебіг чотири смуги (фото)

Фото з місця ДТП на Наддніпрянському шосе (facebook.com/vartovi.espreso)

Відомо, що загиблому було 34 роки. Також варто відзначити й те, що фатальна автопригода сталась прямо над підземним пішохідним переходом.

Нагадаємо, що під Рівним п'яний водій в'їхав у паркан пансіонату, що призвело до загибелі людей.

Раніше ми писали, що біля Києва через сильну ожеледицю сталася масштабна ДТП.

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