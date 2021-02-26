Масштабное ДТП под Киевом из-за сильной гололедицы: появилось видео
В Киевской области на улице Балукова, между Тарасовкой и Крюковщиной произошла масштабная авария. Сразу шесть автомобилей попали в ДТП. Есть пострадавшие, которых уже госпитализировали медики.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
На данный момент на этом участке дороги перекрыто движение в двух направлениях, объехать пока совершенно невозможно.
Причиной столновения шести автомобилей стал жуткий гололед на дороге. Пассажиры общественного транспорта вынуждены идти пешком и искать, чем добираться дальше.
Сейчас на месте работает патрульная полиция.
"Движение полностью заблокировано, люди идут пешком пересаживаться с одной маршрутки в другую через весь автомобильный завал. На дороге сильный гололед", - сказано в сообщении.
Масштабное ДТП под Киевом случилось из-за гололеда
Как мы сообщали ранее, в Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие.