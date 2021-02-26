ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Масштабное ДТП под Киевом из-за сильной гололедицы: появилось видео

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 12:14
Масштабное ДТП под Киевом из-за сильной гололедицы: появилось видео Под Киевом произошла масштабная авария (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области на улице Балукова, между Тарасовкой и Крюковщиной произошла масштабная авария. Сразу шесть автомобилей попали в ДТП. Есть пострадавшие, которых уже госпитализировали медики.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

На данный момент на этом участке дороги перекрыто движение в двух направлениях, объехать пока совершенно невозможно.

Причиной столновения шести автомобилей стал жуткий гололед на дороге. Пассажиры общественного транспорта вынуждены идти пешком и искать, чем добираться дальше.

Сейчас на месте работает патрульная полиция.

"Движение полностью заблокировано, люди идут пешком пересаживаться с одной маршрутки в другую через весь автомобильный завал. На дороге сильный гололед", - сказано в сообщении.

Масштабное ДТП под Киевом случилось из-за гололеда

Как мы сообщали ранее, в Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курьезы ДТП
LITE
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом