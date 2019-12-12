В Киеве пес принес своей хозяйке дорогое кольцо с бриллиантами (фото)

В Киеве пес нашел драгоценное кольцо (Коллаж РБК-Украина)

Пес настаивал, чтобы хозяйка осмотрела его находку

В Киеве произошла удивительная история с жительницей столичного Харьковского массива Жанной Яременко. Ее пес во время прогулки принес кусок хлеба, в котором было золотое кольцо с драгоценностями. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.

Жанна Яременко отметила, что ее пес Арчи никогда ничего не ест на улице и поведение собаки на прогулке ее очень удивило. Он принес в зубах кусок хлеба и настаивал, чтобы хозяйка его осмотрела.

Пес Арчи

"Сегодня гуляла со своим псом. Арчи принес мне кусок черного хлеба. Немного меньше половины. Положил у моих ног и начал гавкать. Стукнула его по морде, так как испугалась, что хлеб могли отравить. Пес знает, что брать еду на улице нельзя. Рядом были мусорники, возможно, там подобрал. Я развернулась и хотела уйти, но он начал гавкать еще сильнее, тыкая мордой в свою находку. Разбудил ребенка в коляске. Поведение пса удивило, так как он не есть хлеб вообще. Решила посмотреть внимательнее, что он нашел", - написала Яременко и добавила, что когда она разломала кусочек хлеба, то обнаружила в нем дорогое кольцо с драгоценными камнями.

В Киеве собака принесла с прогулки драгоценное кольцо

"В ломбарде его почистили, подтвердили, что это золото. Потом взвесили и сделали экспертную оценку. Вставки белого золота, бриллианты, сапфиры. Верну владелице если покажет оригинальную бирку к этому изделию, подтвердит размер, вес, чистоту бриллиантов и т.д. Для меня размер слишком большой. Не пес, а металлодетектор. Или Святой Николай подкинул? Ощущается магическая энергетика хозяйки", - рассказала женщина.