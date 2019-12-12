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У Києві пес приніс своїй господині коштовний перстень з діамантами (фото)

STYLERЖиття    12.12.2019 - 15:34
У Києві пес приніс своїй господині коштовний перстень з діамантами (фото)
У Києві пес знайшов дорогоцінний перстень (Колаж РБК-Україна)

Пес наполягав, щоб господиня оглянула його знахідку

У Києві сталася дивна історія з мешканкою столичного Харківського масиву Жанною Яременко. Її пес під час прогулянки приніс шматок хліба, в якому було золотий перстень з коштовностями. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Жанна Яременко зазначила, що її пес Арчі ніколи нічого не їсть на вулиці і поведінка собаки на прогулянці її дуже здивувала. Він приніс у зубах шматок хліба і наполягав, щоб господиня його оглянула.

У Києві пес приніс своїй господині коштовний перстень з діамантами (фото)

Пес Арчі

"Сьогодні гуляла зі своїм псом. Арчі приніс мені шматок чорного хліба. Трохи менше половини. Поклав біля моїх ніг і почав гавкати. Стукнула його по морді, так як злякалася, що хліб могли отруїти. Пес знає, що брати їжу на вулиці не можна. Поруч були смітники, можливо, там підібрав. Я розвернулася і хотіла піти, але він почав гавкати ще сильніше, тикаючи мордою в свою знахідку. Розбудив дитину в колясці. Поведінка пса здивувала, так як він не їсть хліб взагалі. Вирішила подивитися уважніше, що він знайшов", - написала Яременко і додала, що коли вона разломала шматочок хліба, то виявила в ньому дорогий перстень з коштовним камінням.

У Києві пес приніс своїй господині коштовний перстень з діамантами (фото)

У Києві собака принесла з прогулянки дорогоцінний перстень

"В ломбарді його почистили, підтвердили, що це золото. Потім зважили і зробили експертну оцінку. Вставки білого золота, діаманти, сапфіри. Поверну власниці якщо покаже оригінальну бирку до цього виробу, підтвердить розмір, вагу, чистоту діамантів і т. д. Для мене розмір занадто великий. Не пес, а металодетектор. Чи Святий Миколай підкинув? Відчувається магічна енергетика господині", - розповіла жінка.

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