В Киеве перевозчики заблокировали дорогу: требуют отменить проверки COVID-сертификатов

Отмечается, что пикет не был санкционирован, и за акцию никто не хочет брать ответственность. Большинство протестующих без масок, и о социальной дистанции, согласно карантинным правилам, говорить не приходится.

Сотрудники полиции и Нацгвардии оттеснили участников протеста с дороги на тротуар, таким образом движение транспорта на улице было восстановлено.

Основным требованием перевозчиков является прекращение проверок наличия COVID-сертификатов. Также они жалуются на неподъемную сумму штрафа в 170 тысяч гривен за не вакцинированных водителей, называя ее "просто нереальной".

Участники акции протеста заявляют о намерении продолжать митинг, обустроить тут палатки.

"Руки опускаются. Если нам никто не пойдет навстречу, мы просто будем разбивать здесь палатки и будем здесь жить. Пусть тогда вся страна видит и с каждым днем нас будет все больше", - говорят протестующие.

Также стало известно, что требования перевозчиков представители власти взяли на рассмотрение.

На фото с места видно, что правоохранителей больше, чем митингующих.

В Киеве перевозчики протестуют из-за требования о наличии сертификатов о вакцинации у водителей и пассажиров (фото: myc.news)