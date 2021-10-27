У Києві перевізники заблокували дорогу: вимагають скасувати перевірки COVID-сертифікатів

Зазначається, що пікет не був санкціонований, і за акцію ніхто не хоче брати відповідальність. Більшість протестувальників без масок, і про соціальну дистанцію, згідно з карантинними правилами, говорити не доводиться.

Співробітники поліції та Нацгвардії відтіснили учасників протесту з дороги на тротуар, таким чином рух транспорту вулицею було відновлено.

Основною вимогою перевізників є припинення перевірок наявності COVID-сертифікатів. Також вони скаржаться на непідйомну суму штрафу в 170 тисяч гривень за не вакцинованих водіїв, називаючи її "просто нереальною".

Учасники акції протесту заявляють про намір продовжувати мітинг, облаштувати тут намети.

"Руки опускаються. Якщо нам ніхто не піде назустріч, ми просто будемо розбивати тут намети і будемо тут жити. Нехай тоді вся країна бачить і з кожним днем нас буде все більше", - кажуть протестувальники.

Також стало відомо, що вимоги перевізників представники влади взяли на розгляд.

На фото з місця видно, що правоохоронців більше, ніж мітингувальників.

У Києві перевізники протестують через вимогу про наявність сертифікатів про вакцинацію у водіїв і пасажирів (фото: myc.news)