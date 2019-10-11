ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве перевернулась машина скорой помощи: видео происшествия

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 08:37
В Киеве перевернулась машина скорой помощи: видео происшествия
В Киеве машина скорой помощи попала в ДТП (Коллаж РБК-Украина)

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в центре Киева

В центре Киева автомобиль экстренной медицинской помощи попал в ДТП. Он столкнулся с легковым автомобилем марки "Форд". В момент аварии в скорой помощи находилась бригада медиков и пациент. Видео инцидента разместили на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в четверг, 10 октября, на пересечении улиц Жилянская и Антоновича. Машина скорой медицинской помощи ехала с проблесковыми маяками на красный сигнал светофора.

Также, по словам свидетелей, скорая помощь двигалась вниз против одностороннего движения, что свидетельствовало о том, что медики очень торопились доставить пациента в больницу.

Водитель автомобиля "Форд", вероятнее всего не увидел или не услышал, и поэтому дорогу не уступил. От удара машина скорой медицинской помощи перевернулась на бок.

Пассажиры скорой помощи смогли выбраться из машины самостоятельно. В аварии пострадали только водитель скорой помощи и водитель автомобиля "Форд". Однако, после осмотра врачами и оказания первой помощи, они отказались от госпитализации.

В комментариях под видео пользователи отметили, что виноват не только водитель автомобиля "Форд", который не пропустил скорую помощь, а и водитель микроавтобуса, который припарковался на перекрестке и закрыл своим автомобилем обзор.

В Киеве перевернулась машина скорой помощи: видео происшествияСкриншот из видео

ДТП под Киевом: трагически погибли сестры-близнецы (фото) Не вписались в поворот: в Херсоне пьяные мажоры устроили ДТП
Новости Украины КиевДТПавария
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь