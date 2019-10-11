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У Києві перекинулася машина швидкої допомоги: відео події

STYLERЖиття    11.10.2019 - 08:37
У Києві перекинулася машина швидкої допомоги: відео події
У Києві машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (Колаж РБК-Україна)

Автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП в центрі Києва

У центрі Києва автомобіль екстреної медичної допомоги потрапив в ДТП. Він зіткнувся з легковим автомобілем марки "Форд". У момент аварії в швидкій допомозі перебувала бригада медиків і пацієнт. Відео інциденту розмістили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Як повідомили очевидці, ДТП сталося в четвер, 10 жовтня, на перетині вулиць Жилянської та Антоновича. Машина швидкої медичної допомоги їхала з проблисковими маяками на червоний сигнал світлофора.

Також, за словами свідків, "швидка допомога" рухалася вниз проти одностороннього руху, що свідчило про те, що медики дуже поспішали доставити пацієнта в лікарню.

Водій автомобіля "Форд", найімовірніше не побачив або не почув, і тому дорогу не поступився. Від удару машина швидкої медичної допомоги перекинулася на бік.

Пасажири швидкої допомоги змогли вибратися з машини самостійно. В аварії постраждали водій швидкої допомоги та водій автомобіля "Форд". Однак, після огляду лікарями та надання першої допомоги, вони відмовилися від госпіталізації.

У коментарях під відео користувачі відзначили, що винен не тільки водій автомобіля "Форд", який не пропустив швидку допомогу, а і водій мікроавтобуса, який припаркувався на перехресті і закрив своїм автомобілем огляд.

У Києві перекинулася машина швидкої допомоги: відео подіїСкріншот з відео

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