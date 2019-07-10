В Киеве переселят людей из-за строительства моста: все подробности

В Киеве владельцев дач на Русановских и Воскресенских садах будут переселять для того, чтобы закончить строительство Подольско-Воскресенского моста. Об этом сообщает Информатор.

На месте дач власти города сделают эстакаду, которая будет проходить с нового моста на Воскресенку. Для этих целей выделяются 109 миллионов на строительство новых дач в Быковне.

По новому техническому заданию, работы будут проводится на 24 участках, на которых должны построить 8 домов 30 кв. м, 4 дома 40 кв. м, 5 домов 50 кв. м и 2 дома 100 кв. м. При этом все дома будут строится с террасами и в них будет косметический ремонт.

Подольско-Воскресенский мост (фото: wikipedia.org)

В дачном участке также поставят пост охраны и пожарную машину. При этом от Броварского проспекта до нового городка построят новую дорогу. На участке будут проложены все необходимые инженерные системы. Для детей будут построены спортивные площадки.

Напомним, что под Тернополем на свалку вывезли десятки человеческих могил. Это произошло во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили высаживать деревья вплотную к соседнему участку. Минимальное расстояние должно быть 4-6 метров.

Мы также писали о том, что в Украине вводится механизм балльной системы распределения и предоставления жилых помещений для переселенцев.