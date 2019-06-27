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В Украине заработал новый механизм предоставления жилья для ВПЛ

Новости » Общество    27.06.2019 - 13:19
В Украине заработал новый механизм предоставления жилья для ВПЛ
Фото: переселенцы (rv.gov.uа)

Вводится механизм балльной системы распределения и предоставления жилых помещений для переселенцев

В Украине заработал новый механизм распределения и предоставления временного жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Указано, что Кабинет министров Украины утвердил Порядок формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Реализация положений постановления позволяет:

  • применять справедливый прозрачный механизм балльной системы распределения и предоставления жилых помещений для временного проживания ВПЛ;
  • обеспечить жилыми помещениями наиболее уязвимые категории населения из числа ВПЛ: семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе с инвалидностью; беременных женщин; лиц, утративших трудоспособность; лиц пенсионного возраста;
  • ускорить интеграцию ВПЛ в принимающие общины.

Отмечается, что в основу порядка заложена балльная система распределения жилья по критериям уязвимости.

"Новое правительственное решение позволит применять одинаковый подход к эффективному использованию средств субвенции, при котором в софинансировании МТОТ и местной власти осуществляется покупка жилья для ВПЛ", - пояснили в Кабмине.

Напомним, ранее Верховной раде Украины предлагали разрешить эксперимент по обмену жилья переселенцев, которое находится на неподконтрольных украинской власти территориях, на жилье на подконтрольных территориях.

Как писало РБК-Украина, правительство Германии выделит дополнительно почти 85 млн евро для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины и помощи переселенцам. В частности, эти средства будут направлены на строительство помещений для ВПЛ.

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