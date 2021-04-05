В Киеве перенесли завершение отопительного сезона: названа новая дата

В Киеве отопительный сезон должен был закончиться 5 апреля, но в связи с похолоданием местные власти решили перенести отключение батарей на несколько дней.
Об этом заявили в КГГА.
"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней", - говорится в сообщении.
Такое решение также связано с тем, что в связи с жестким локдауном часть жителей столицы будет работать дистанционно из дома.
При этом синоптики прогнозируют в среду снижение температуры до -1 градуса, а в четверг ночью температура воздуха будет держаться на отметке 0 градусов.
Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в Киеве с 10 апреля.
В КГГА также заявили, что любая домовая община может отключиться от отопления раньше. Для этого нужно на общедомовом собрании принять такое решение и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.
Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключать от отопления будут только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.
Отметим, что решение об окончании отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура поднимается выше +8 градусов в течение трех дней.
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