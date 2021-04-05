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У Києві перенесли завершення опалювального сезону: названа нова дата

Автор: Роман Мирончук

У Києві опалювальний сезон повинен був закінчитися 5 квітня, але у зв'язку з похолоданням місцева влада вирішила перенести відключення батарей на кілька днів.

Про це заявили в КМДА.

"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів, відключення тепла в Києві змушені відкласти на кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення також пов'язане з тим, що у зв'язку з жорстким локдауном частина жителів столиці буде працювати дистанційно з дому.

При цьому синоптики прогнозують в середу зниження температури до -1 градуса, а в четвер вночі температура повітря триматиметься на позначці 0 градусів.

Коли відключать батареї?

Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла в Києві з 10 квітня.

У КМДА також заявили, що будь-яка будинкова громада може відключитися від опалення раніше. Для цього потрібно на загальнобудинкових зборах прийняти таке рішення і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Соціальні об'єкти - лікарні, садочки та школи - відключати від опалення будуть тільки за відповідними заявками керівників закладів.

Зазначимо, що рішення про закінчення опалювального сезону приймається, коли середньодобова температура підіймається вище +8 градусів протягом трьох днів.

Нагадаємо, київські таксі підняли ціни. Тарифи тепер захмарні.

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