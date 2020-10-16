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В Киеве перекроют некоторые улицы и будут проверять документы: в чем причина

Автор: Владимир Костырин

В СБУ предупредили киевлян о временных неудобствах

В Киеве ограничат движение на улицах в некоторых районах для транспорта и пешеходов, а правоохранители будут проверять у граждан документы, удостоверяющие личность.

Такие мероприятия осуществят в пятницу, 16 октября, в рамках проведения масштабных антитеррористических учений. Об этом передали в пресс-центре СБУ на странице в Facebook.

Киевлян и гостей столицы призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям и неудобствам, а также "должным образом реагировать" на действия правоохранителей.

Отмечается, что перекрытие определенных участков дорог и пешеходных зон из-за тренировок силовиков будут проводить в Печерском и Деснянском районах Киева.

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Также граждан призвали соблюдать правила личной безопасности. А в случае нахождения макетов взрывных устройств СБУ просит звонить по телефону "горячей линии" (044) 253-06-71.

Учения организовывает Координационная группа и Штаб Антитеррористического центра СБУ в Киеве и области совместно с Посольством Израиля. В тренировках будут принимать участие подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и органы государственной власти.

Ранее сообщалось, что мост Патона в Киеве переделают до неузнаваемости в рамках ремонта и реконструкции, однако полностью перекрывать движение во время работ не станут.

Напомним, в конце сентября координационная группа АТЦ при СБУ провела масштабные учения на военных объектах Львовской области.

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