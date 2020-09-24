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Во Львовской области СБУ провела масштабные учения

Львовская область , Четверг 24 сентября 2020 19:42
Во Львовской области СБУ провела масштабные учения
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины провела масштабные учения на военных объектах Львовской области. Целью тренировок было приобретение опыта и практических навыков, а также проверки готовности военных бороться с терроризмом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, участники тренировок успешно справились с поставленными задачами. В частности, была захвачена группа диверсантов, которые по легенде учений должны взорвать несколько военных объектов критической инфраструктуры.

Фото: обучение на военных объектах (ssu.gov.uа)

В антитеррористических мероприятиях, кроме СБУ, приняли участие подразделения Нацполици, Патрульной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Львовской ОГА, областной прокуратуры, Военной прокуратуры Западного региона, Управления Госохраны и Управления Госспецсвязи.

Напомним, сегодня СБУ, Национальная полиция и ВСУ провели совместные учения в Сумах.

Также ранее Служба безопасности провела антитеррористические учения в Мариуполе.

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