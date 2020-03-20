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В Киеве пенсионеры берут штурмом банки: что происходит в столице

STYLERЖизнь    20.03.2020 - 14:14
В Киеве пенсионеры берут штурмом банки: что происходит в столице
В Киеве пенсионеры пытаются взять штурмом Ощадбанк (Коллаж РБК-Украина)

В столице пожилые люди, несмотря на карантин, собираются в тесные очереди

Карантин в Киеве из-за коронавируса ввели с 12 марта по 3 апреля. Взволнованные пенсионеры пытаются оплатить коммунальные услуги в отделениях "Ощадбанка", хотя правительство продлило льготный период оплат за "коммуналку" до 30 марта. Пожилые люди не хотят изменять своей привычке платить до 20 числа, поэтому берут штурмом одно из отделений, несмотря на карантин и запрет массовых собраний.

Люди выстроились в огромную тесную очередь на улице Вышгородской и попытались "прорвать границы" и войти в помещение банковского учреждения. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Люди очень недовольны, что внутрь пускают только по двое людей и очень этим возмущаются.

В Киеве на Вышгородской пенсионеры штурмуют банк (YouTube)

Кстати, это не единичный случай в столице на момент 20 марта. Так, на Лесном массиве пенсионеры решили взять штурмом супермаркет АТБ. На магазине появилось объявление о том, что теперь в торговый зал будут пускать не более 15 человек. Люди возмущены и выстраиваются в огромные очереди.

В Киеве пенсионеры берут штурмом банки: что происходит в столицеВ Киеве пенсионеры берут штурмом банки: что происходит в столицеЛюди штурмуют АТБ на Лесном массиве (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Как мы ранее писали, стало известно, как в Хорватии люди живут на карантине из-за коронавируса.

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