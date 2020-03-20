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У Києві пенсіонери беруть штурмом банки: що відбувається у столиці

STYLERЖиття    20.03.2020 - 14:14
У Києві пенсіонери беруть штурмом банки: що відбувається у столиці
У Києві пенсіонери намагаються взяти штурмом Ощадбанк (Колаж РБК-Україна)

У столиці літні люди, незважаючи на карантин, збираються в тісні черги

Карантин у Києві через коронавірус ввели з 12 березня по 3 квітня. Схвильовані пенсіонери намагаються оплатити комунальні послуги у відділеннях "Ощадбанку", хоча уряд продовжив пільговий період оплат за "комуналку" до 30 березня. Літні люди не хочуть змінювати свою звичку платити до 20 числа, тому беруть штурмом одне з відділень, незважаючи на карантин і заборону масових зібрань.

Люди вишикувалися у величезну тісну чергу на вулиці Вишгородській і спробували "прорвати кордони" і увійти до приміщення банківської установи. Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Люди дуже незадоволені, що всередину пускають тільки по двоє людей і дуже цим занепокоєні.

У Києві на Вишгородській пенсіонери штурмують банк (YouTube)

До Речі, це не поодинокий випадок у столиці на момент 20 березня. Так, на Лісовому масиві пенсіонери вирішили узяти штурмом супермаркет АТБ. На магазині з'явилося оголошення про те, що тепер в торговий зал будуть пускати не більше 15 осіб. Люди обурені і вишиковуються у величезні черги.

У Києві пенсіонери беруть штурмом банки: що відбувається у столиціУ Києві пенсіонери беруть штурмом банки: що відбувається у столиціЛюди штурмують АТБ на Лісовому масиві (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Як ми раніше писали, стало відомо, як в Хорватії люди живуть на карантині через коронавіруса.

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