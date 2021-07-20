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В Киеве пенсионерка вооружилась пилой для борьбы с ночными дебоширами: фото "спецоперации"

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве женщина пенсионного возраста вооружилась пилой для борьбы с ночными дебоширами, которые, видимо, устраивают частые посиделки под ее окнами.

Об этом сообщает в Facebook "Вартові еспресо".

Женщина попросту вышла во двор и выпилила со скамейки брусья. Теперь на лавочке посидеть точно не удастся.

"Говорят, что таким образом женщина борется с громкими ночными посиделками под окнами", - сказано в сообщении.

На одном из кадров видно, что сил у пенсионерки предостаточно. Ведь для того, чтобы уничтожить коммунальную собственность, ей пришлось распилить брус аж в двадцати местах.

"Неизвестно, остановили ли "активистку" прохожие или нет, однако ближайшая ночь, скорее всего, для жителей будет спокойной", - добавили источники.

Фото: facebook.com/vartovi.espreso

В комментариях пользователи либо шутят, либо осуждают пенсионерку:

  • Пи**ец и делать для такого народа ничего не хочется после этого! Вот и живем в дер*ме до сих пор.
  • Пусть теперь платит. Впредь будет думать,что делает.
  • Підтримуємо. Хай п'ють стоячи, більше влізе.
  • Місто дочекалося свого героя.

Ранее мы писали, что "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой. Была и полиция, и скорая и пострадавшие.

Также сообщалось, что киевские "дорожники" отличились странным действием во время страшного ливня 19 июля.

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