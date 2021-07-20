У Києві пенсіонерка озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками: фото "спецоперації"

У Києві жінка пенсійного віку озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками, які, вочевидь, влаштовують часті посиденьки під її вікнами.
Про це повідомляє в Facebook "Вартові еспресо".
Жінка просто вийшла у двір і випиляла з лавки бруси. Тепер на лавочці посидіти точно не вдасться.
"Кажуть, що таким чином жінка бореться з гучними нічними посиденьками під вікнами", - сказано в повідомленні.
На одному з кадрів видно, що сил у пенсіонерки предостатньо. Адже для того, щоб знищити комунальну власність, їй довелося розпиляти брус аж у двадцяти місцях.
"Невідомо, чи зупинили "активістку" перехожі чи ні, проте найближча ніч, швидше за все, для жителів буде спокійною", - додали джерела.
Фото: facebook.com/vartovi.espreso
У коментарях користувачі або жартують, або засуджують пенсіонерку:
Раніше ми писали, що "вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою. Була і поліція, і швидка і постраждалі.
Також повідомлялося, що київські "дорожники" відзначилися дивним вчинком під час страшної зливи 19 липня.