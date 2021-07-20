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У Києві пенсіонерка озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками: фото "спецоперації"

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 11:02
У Києві пенсіонерка озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками: фото "спецоперації" Колаж РБК-Україна: у Києві пенсіонерка озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками
Автор: Світлана Мащенко

У Києві жінка пенсійного віку озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками, які, вочевидь, влаштовують часті посиденьки під її вікнами.

Про це повідомляє в Facebook "Вартові еспресо".

Жінка просто вийшла у двір і випиляла з лавки бруси. Тепер на лавочці посидіти точно не вдасться.

"Кажуть, що таким чином жінка бореться з гучними нічними посиденьками під вікнами", - сказано в повідомленні.

На одному з кадрів видно, що сил у пенсіонерки предостатньо. Адже для того, щоб знищити комунальну власність, їй довелося розпиляти брус аж у двадцяти місцях.

"Невідомо, чи зупинили "активістку" перехожі чи ні, проте найближча ніч, швидше за все, для жителів буде спокійною", - додали джерела.

У Києві пенсіонерка озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками: фото &quot;спецоперації&quot;У Києві пенсіонерка озброїлася пилкою для боротьби з нічними бешкетниками: фото &quot;спецоперації&quot;

Фото: facebook.com/vartovi.espreso

У коментарях користувачі або жартують, або засуджують пенсіонерку:

  • Пі**єц і робити для такого народу нічого не хочеться після цього! Ось і живемо в ла*ні досі.
  • Нехай тепер платить. Надалі буде думати, що робить.
  • Підтримуємо. Хай п'ють стоячи, більше влізе.
  • Місто дочекалося свого героя.

Раніше ми писали, що "вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою. Була і поліція, і швидка і постраждалі.

Також повідомлялося, що київські "дорожники" відзначилися дивним вчинком під час страшної зливи 19 липня.

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