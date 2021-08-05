В Киеве пенсионерка бросала с 8 этажа в играющих во дворе детей утюг и посуду (видео)

В Киеве пожилая женщина бросала с балкона на 8-м этаже высотки посуду в детей во дворе, которые играли под окнами. Инцидент произошел в жилмассиве Теремки.
Об этом 5 августа передает "Киев сейчас" в Telegram-канале.
По словам очевидцев, пенсионерка начала забрасывать ребят всякими предметами, которые могут сильно травмировать или даже убить, еще со вчерашнего дня, и продолжила "бомбежку" сегодня.
В частности, в среду бабушка кинула в играющих детей утюг, а теперь принялась за метание кухонной посуды.
Также жители многоэтажки рассказали, что теперь еще пенсионерка начала топить водой своих соседей снизу - на 7-м этаже.
Возмущенные люди обратились в полицию, и на место прибыли правоохранители для выяснения ситуации.
Видео: в Киеве пенсионерка с 8 этажа бросала в детей во дворе утюг и посуду
Ранее сообщалось, что весной киевлянин выбросил из окна многоэтажки пол квартиры, и после инцидента соседи ошарашили подробностями.
Также мы писали о том, что перед этим в Киеве выбросили диван из окна, и он повис на дереве.