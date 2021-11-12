В Киеве пенсионер "обезвредил" мошенников, которые хотели его "кинуть" на деньги (видео)

Так, сначала к пенсионеру позвонила неизвестная женщина, которая представилась работницей пенсионного фонда. Она заявила, что должна произойти замена старых пенсионных удостоверений и обмен старых купюр на новые.

А через некоторое время пришли "работницы", которые начали записывать наличие у мужчины денег, чтобы якобы передать информацию в пенсионный фонд.

Однако, когда пенсионер принес деньги, то мошенницы разбросали валюту и тогда мужчину это насторожило.

"Я закрыл входную дверь, а ключ положил в карман, но одна из женщин стащила ключ и быстро убежала, а другая забрызгала мне в глаза слезоточивый газ и ударила бутылкой по голове. Между нами началась борьба и я смог закрыть нарушительницу в туалете и вызвал полицию", - рассказал потерпевший.

Сейчас задержанной мошеннице уже сообщили подозрение за разбойное нападение на пенсионера, а ее сообщницу полицейские сейчас разыскивают.

Также начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский вручил благодарность пенсионеру, который не растерялся и задержал аферистку в собственной квартире.

В Киеве пенсионер задержал пенсионера (kyiv.npu.gov.ua)

Кроме того, в полиции дали несколько советов, которые помогут не попасть на крючок к мошенникам: