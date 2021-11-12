У Києві пенсіонер "знешкодив" шахраїв, які хотіли його "кинути" на гроші (відео)

Так, спочатку до пенсіонера зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівницею пенсійного фонду. Вона заявила, що має відбутися заміна старих пенсійних посвідчень та обмін старих купюр на нові.

А через деякий час прийшли "працівниці", які почали записувати наявність в чоловіка грошей, щоб нібито передати інформацію у пенсійний фонд.

Однак, коли пенсіонер приніс гроші, то шахрайки порозкидали валюту і тоді чоловіка це насторожило.

"Я зачинив вхідні двері, а ключ поклав до кишені, але одна із жінок поцупила ключ та швидко втекла, а інша забризкала мені в очі сльозогінний газ та вдарила пляшкою по голові. Між нами почалась боротьба і я зміг закрити порушницю у туалеті та викликав поліцію", - розповів потерпілий.

Наразі затриманій шахрайці вже повідомили підозру за розбійний напад на пенсіонера, а її спільницю поліцейські наразі розшукують.

Також начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський вручив подяку пенсіонеру, який не розгубився та затримав аферистку у власній квартирі.

У Києві пенсіонер затримав пенсіонера (kyiv.npu.gov.ua)

Окрім того, у поліції дали кілька порад, які допоможуть не потрапити на гачок до шахраїв: