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В Киеве парни угнали маршрутку: гоняли по дворам и чуть не устроили аварию

Киев, Понедельник 27 июля 2020 17:25
В Киеве парни угнали маршрутку: гоняли по дворам и чуть не устроили аварию
В Киеве молодые люди угнали маршрутку (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве у водителя маршрутки угнали транспортное средство

В воскресенье, 26 июля, в Киеве вечером двое молодых людей решили развлечься и угнали маршрутку "Богдан". Когда водитель отошел парни зашли в салон автобуса и поехали в сторону улицы Кирилловской.

После этого пустую маршрутку полиция обнаружила на улице Тульчинской. К патрульным сразу же подошли местные жители и показали видео, на котором видно, как угонщики на большой скорости ездили по дворам, совершали опасные маневры и передавали друг другу руль. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

В Киеве парни угнали маршрутку: гоняли по дворам и чуть не устроили аварию

В Киеве молодые люди угнали маршрутку (фото: facebook.com/kyivpatrol)

После содеянного угонщики бросили маршрутку во дворе и исчезли. При этом очевидцы указали вероятное направление хулиганов. Это помогло сотрудникам полиции найти и задержать предполагаемых похитителей на улице Кирилловской.

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Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 27 июля 2020 г.

В Киеве молодые люди угнали маршрутку (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Одна из очевидцев происшествия рассказала, что похоже на то, что водители маршрутки были под воздействием наркотических средств. На улице Терехина они чуть не врезались в авто женщины.

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Опубликовано dtp.kiev.ua Воскресенье, 26 июля 2020 г.

В Киеве молодые люди угнали маршрутку (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Без тормозов повернули за дом, не смогли проехать между деревьев и развернулись, именно тогда я и сняла видео. Перед заездом на Терехина 14 чуть не втаранились в мусоровоз", - отметила женщина.

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