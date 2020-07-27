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У Києві хлопці викрали маршрутку: ганяли дворами і ледь не влаштували аварію

Київ, Понеділок 27 липня 2020 17:25
У Києві хлопці викрали маршрутку: ганяли дворами і ледь не влаштували аварію
У Києві молоді люди викрали маршрутку (колаж: РБК-Україна)

У Києві у водія маршрутки викрали транспортний засіб

У неділю, 26 липня, в Києві ввечері двоє молодих людей вирішили розважитися і викрали маршрутку "Богдан". Коли водій відійшов хлопці зайшли в салон автобуса і поїхали в бік вулиці Кирилівської.

Після цього порожню маршрутку поліція виявила на вулиці Тульчинській. До патрульних відразу ж підійшли місцеві жителі і показали відео, на якому видно, як викрадачі на великій швидкості їздили по дворах, здійснювали небезпечні маневри і передавали один одному кермо. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

У Києві хлопці викрали маршрутку: ганяли дворами і ледь не влаштували аварію

У Києві молоді люди викрали маршрутку (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Після скоєного викрадачі кинули маршрутку у дворі і зникли. При цьому очевидці вказали ймовірний напрямок хуліганів. Це допомогло співробітникам поліції знайти і затримати передбачуваних викрадачів на вулиці Кирилівській.

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Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 27 липня 2020 р.

У Києві молоді люди викрали маршрутку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Одна з очевидців події розповіла, що схоже на те, що водії маршрутки були під впливом наркотичних засобів. На вулиці Терьохіна вони мало не врізалися в авто жінки.

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Опубліковано dtp.kiev.ua Неділю, 26 липня 2020 р.

У Києві молоді люди викрали маршрутку (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Без гальм повернули за будинок, не змогли проїхати між дерев і розвернулися, саме тоді я і зняла відео. Перед заїздом на Терьохіна 14 мало не втаранились у сміттєвоз", - зазначила жінка.

Нагадаємо, лелека спровокував страшну ДТП із пожежею під Львовом.

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