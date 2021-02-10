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В Киеве парень зацепился за троллейбус и ехал на сноуборде по дороге (видео)

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 21:42
В Киеве парень зацепился за троллейбус и ехал на сноуборде по дороге (видео) В Киеве парень зацепился за троллейбус и ездил на сноуборде по дороге (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Житель столицы решил воспользоваться случаем, когда дороги не расчищены, чтобы покататься на сноуборде. При этом для этого он зацепился за троллейбус с помощью автомобильного троса.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

На нем видно, как парень едет за троллейбусом, а потом он разговаривает с сотрудниками патрульной полиции, и говорит им, что съемка разрешена. После чего едет дальше.

"В Киеве продолжают развивать сноубординг. Как могут… как могут", - говорится в подписи к видео.

Пользователи сети прокомментировали данное видео.

  • Молодец отмазался;
  • А как иначе к работе доехать;
  • Хах, разумно отмазался.

Напомним, в Киеве после сильных снегопадов на Андреевском спуске любители зимних видов спорта устроили катания на сноуборде. Таким образом, молодые люди нашли альтернативу не только горнолыжным курортам в Карпатах, но и столичному Протасовому яру.

Они дождались темного времени суток, когда на Андреевском спуске уже никого не было, а снегопад превратил знаменитую улицу в отличную снежную трассу прямо в центре Киева.

Мы также писали о том, где в Украине можно покататься на лыжах и сноуборде кроме Карпат. Ведь городские курорты вполне могут стать альтернативой карпатским для тех, кто не хочет ехать далеко или у него просто нет для этого возможности.

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