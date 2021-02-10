У Києві хлопець зачепився за тролейбус і їхав на сноуборді по дорозі (відео)

Житель столиці вирішив скористатися випадком, коли дороги не розчищені, щоб покататися на сноуборді. При цьому для цього він зачепився за тролейбус за допомогою автомобільного троса.

"У Києві продовжують розвивати сноубординг. Як можуть... як можуть", - йдеться у підписі до відео.

На ньому видно, як хлопець їде за тролейбусом, а потім він розмовляє зі співробітниками патрульної поліції, і каже їм, що зйомка дозволена. Після чого їде далі.

Нагадаємо, в Києві після сильних снігопадів на Андріївському узвозі любителі зимових видів спорту влаштували катання на сноуборді. Таким чином, молоді люди знайшли альтернативу не тільки гірськолижним курортам в Карпатах, але і столичному Протасового яру.

Вони дочекалися темного часу доби, коли на Андріївському узвозі вже нікого не було, а снігопад перетворив знамениту вулицю в відмінну снігову трасу прямо в центрі Києва.

Ми також писали про те, де в Україні можна покататися на лижах та сноуборді крім Карпат. Адже міські курорти цілком можуть стати альтернативою карпатським для тих, хто не хоче їхати далеко або у нього просто немає для цього можливості.