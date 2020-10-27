В Киеве парень прыгнул с моста Патона: поспорил с незнакомцем

В Киеве 18-летний парень прыгнул с моста Патона в Днепр и чудом остался жив. Как отметили медики, молодой человек не получил даже серьезных травм.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, 27 октября. 18-летний парень перелез через ограждение и сиганул с моста Патона в Днепр. Детали рассказали в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" на своей странице в Facebook.

Врачи осмотрели пациента и отметили, что никаких серьезных травм парень не получил. От госпитализации для полного и тщательного обследования он отказался.

На вопрос, зачем он совершил такой безумный поступок, молодой человек ответил, что сделал это "на спор" с каким-то незнакомцем. Бригада экстренной медицинской помощи заподозрила, что это могла быть попытка совершения самоубийства. Полиция открыла дело, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что одноклубник футболиста Александра Зинченко покончил жизнь самоубийством в 17 лет. Он страдал сильными депрессиями, и врачи не успели ему помочь.

А также мы писали о том, что в Киеве полицейские смогли спасти женщину от страшной смерти. Патрульные сняли ее с окна в последний момент.