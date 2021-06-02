UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве парень из-за электросамоката попал в больницу (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве парень на электросамокате врезался в металлическое ограждение, когда падал. К счастью, рядом были патрульные, которые пришли на помощь.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

Инцидент произошел на Большой Васильковской. Очевидцы происшествия вызвали на помощь патрульных, которые находились неподалеку. Отмечается, что штырь пробил грудь парню на самокате.

Напарники Игорь Банковский и Владислав Филиппов не растерялись, вызвали на место медиков, а к их приезду взялись помогать пострадавшему самостоятельно. Они для контроля кровотечения наложили на раненый участок бандаж.

Вскоре на место прибыла карета скорой помощи, мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

Видео спасения молодого человека в Киеве можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Украине участились случаи вандализма электросамокатов. Люди берут их напрокат, а потом эко-транспорт находят в изувеченном состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины электромобили