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У Києві хлопець через електросамокат потрапив до лікарні (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві хлопець на електросамокаті врізався в металеву огорожу, коли падав. На щастя, поруч були патрульні, які прийшли на допомогу.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Києва в Facebook.

Інцидент стався на Великій Васильківській. Очевидці події викликали на допомогу патрульних, які перебували неподалік. Відзначається, що штир пробив груди хлопцеві на самокаті.

Напарники Ігор банківський і Владислав Філіппов не розгубилися, викликали на місце медиків, а до їх приїзду взялися допомагати потерпілому самостійно. Вони для контролю кровотечі наклали на поранену ділянку бандаж.

Незабаром на місце прибула карета швидкої допомоги, чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Відео порятунку молодої людини в Києві можна переглянути за посиланням.

Як ми раніше писали, в Україні почастішали випадки вандалізму електросамокатів. Люди беруть їх напрокат, а потім еко-транспорт знаходять в понівеченому стані.

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