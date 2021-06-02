В Киеве парень из-за электросамоката попал в больницу (видео)

В Киеве парень на электросамокате врезался в металлическое ограждение, когда падал. К счастью, рядом были патрульные, которые пришли на помощь.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

Инцидент произошел на Большой Васильковской. Очевидцы происшествия вызвали на помощь патрульных, которые находились неподалеку. Отмечается, что штырь пробил грудь парню на самокате.

Напарники Игорь Банковский и Владислав Филиппов не растерялись, вызвали на место медиков, а к их приезду взялись помогать пострадавшему самостоятельно. Они для контроля кровотечения наложили на раненый участок бандаж.

Вскоре на место прибыла карета скорой помощи, мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

Видео спасения молодого человека в Киеве можно посмотреть по ссылке.