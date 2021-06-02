У Києві хлопець через електросамокат потрапив до лікарні (відео)

У Києві хлопець на електросамокаті врізався в металеву огорожу, коли падав. На щастя, поруч були патрульні, які прийшли на допомогу.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Києва в Facebook.

Інцидент стався на Великій Васильківській. Очевидці події викликали на допомогу патрульних, які перебували неподалік. Відзначається, що штир пробив груди хлопцеві на самокаті.

Напарники Ігор банківський і Владислав Філіппов не розгубилися, викликали на місце медиків, а до їх приїзду взялися допомагати потерпілому самостійно. Вони для контролю кровотечі наклали на поранену ділянку бандаж.

Незабаром на місце прибула карета швидкої допомоги, чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Відео порятунку молодої людини в Києві можна переглянути за посиланням.