В Киеве на реке заметили настоящее лебединое царство: красота птиц поражает (фото)

"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют…", - сообщила киевлянка под снимками.

Кстати, лебеди совсем не боятся людей и подходят к ним. По словам жителей района, количество лебедей на берегу увеличивается почти каждый день. Сейчас их около 30 особей.

В Киеве на Оболони поселились лебеди (фото: Ирина Колесникова)

В комментариях люди восхищаются красотой этих птиц, а также просят других ни в коем случае не кормить лебедей хлебом.