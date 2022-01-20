В Киеве ищут новый дом для пса Дарта, который 5 дней охранял мертвого хозяина (фото)

В Киеве ищут нового хозяина для собаки породы Кане-Корсо. У животного умер владелец и оно охраняло его пять дней в квартире, испытав сильный стресс.

История собаки Дарта

26 декабря в Команду спасения поступил звонок от полиции с просьбой отвести агрессивного пса породы Кане-Корсо от трупа владельца. На вопрос диспетчера куда девать собаку, сказали, что родственники ее заберут.

На месте оказалось, что собака охраняет территорию и не дает попасть в квартиру. Спасатели обеспечили доступ родственников и полиции. После этого якобы будущие хозяева ввели успокоительный препарат собаке и сказали, что повезут ее на эвтаназию.

Отдать пса в расцвете сил на усыпление спасатели не смогли. Пес был под действием успокоительного, ему в любом случае нужен был ветеринарный осмотр, потому собаку госпитализировали. Сейчас животное абсолютно здорово и находится в стационаре.

Дарт - кобель. Ему пять лет.

"Пес пережил 5 дней в заточении с мертвым хозяином, испытал серьезный стресс, но до последнего его охранял. Ищем ответственных хозяев знакомых с особенностями породы и имеющих безопасные условия для содержания крупной собаки", - сказано в сообщении.

По всем вопросам просят звонить по номерам: 093-986-22-62, 098-844-79-37

Дарт ищет нового хозяина (фото:facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Для справки

В целом Кане-Корсо очень преданный и почти отчаянно любящий свою семью питомец. Он часто следуют за своим хозяином по всему дому и даже может страдать от страха разлуки, если оставить его одного на долгое время. Кане корсо, как правило, доминируют над другими собаками и ведут себя с ними агрессивно.