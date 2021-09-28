У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото)

У Києві в Оболонському районі в Андріївському озері жителі навколишніх будинків зафіксували масову загибель риби. Містяни кажуть, що у воду злили якісь хімічні речовини.

Про це повідомили у Telegram-каналі " Типовий Київ ".

Так, коли саме інцидент стався - невідомо.

За словами місцевих мешканців, у воду злили якісь хімічні речовини, внаслідок чого померла риба та навіть раки повилазили з дна.

"У воду злили якусь погань: померла риба, навіть раки полізли з дна і виповзають на берег. Постаралося або одне з підприємств, або "гаражники", – йдеться у дописі.

Як розповіли рибалки, нещодавно у воді були "білі тверді бульбашки", які горіли і смерділи пластиком при підпалюванні.

На фото видно, що на поверхні води є білі розводи, а до берега прибило мертву рибу.