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У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото)

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 20:50
У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото) Мор риби в Андріївському озері (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Оболонському районі в Андріївському озері жителі навколишніх будинків зафіксували масову загибель риби. Містяни кажуть, що у воду злили якісь хімічні речовини.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Київ".

Так, коли саме інцидент стався - невідомо.

За словами місцевих мешканців, у воду злили якісь хімічні речовини, внаслідок чого померла риба та навіть раки повилазили з дна.

"У воду злили якусь погань: померла риба, навіть раки полізли з дна і виповзають на берег. Постаралося або одне з підприємств, або "гаражники", – йдеться у дописі.

Як розповіли рибалки, нещодавно у воді були "білі тверді бульбашки", які горіли і смерділи пластиком при підпалюванні.

На фото видно, що на поверхні води є білі розводи, а до берега прибило мертву рибу.У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото)У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото)У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото)У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото)

Мор риби в озері Києва (t.me/typical_kiev)

Раніше ми повідомляли, що у річці Тетерів масово гине риба. Зокрема, екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот.

Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів. Внаслідок чого загинула риба, наразі невідомо.

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