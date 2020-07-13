В Киеве на озере перевернулся катамаран с людьми: видео инцидента

В воскресенье, 12 июля, на озере Тельбин в Киеве перевернулся катамаран с людьми. Инцидент произошел вечером в 19:40 на Березняках. На катамаране катались двое парней, но они уцелели.

Видео переворота катамарана опубликовано в Instagram "dtp.kiev.ua".

В Киеве на озере Тельбин опрокинулся катамаран с людьми (видео: instagram.com/dtpkievua)

"Киев Оперативный" также выложил дополнительно и другую запись в Facebook, на которой видно, как катамаран движется в сторону берега и в какой-то момент переворачивается.

Что-то пошло не так на озере Тельбин (Березняки) и катамаран перевернулся Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 13 июля 2020 г.

В Киеве на озере Тельбин опрокинулся катамаран с людьми (видео: facebook.com/watch/KyivOperativ)

Одна из пользователей сети под видео отметила, что вчера гуляла возле озера и видела катамаран. Девушка также отметила, что в это время был сильный ветер, и ей даже пришлось взять собаку ну руки. А катамаран просто не справился с управлением.

Напомним, в Киеве ветер чуть не унес ребенка вместе с деревом во время непогоды. Инцидент произошел на Осокорках. Был мощный ветер и ребенку пришлось держаться за дерево пока кто-то из взрослых не забрал его.

Ранее юристы дали четкий ответ, что делать, если украинцев не пускают к водоемам. Эксперт разъяснил, что по законам Украины доступ ко всем водоемам должен быть бесплатным, а нарушителей карают штрафом. В Украине есть Водный кодекс, в котором четко регулируется этот вопрос.

Штрафы за нарушения этого законодательства следующие: физические лица заплатят от 3 400 до 6 800 гривен, должностные лица – от почти 7 тысяч до 12 тысяч гривен.