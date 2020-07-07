Что делать, если украинцев не пускают к водоемам: юристы дали четкий ответ

Что делать, если требуют плату за вход к водоемам (Коллаж РБК-Украина)

Юрист объяснил, что по законам Украины доступ ко всем водоемам должен быть бесплатным, а нарушителей карают штрафом

В Украине много пляжей закрыты от посещения или при входе на них устанавливают обязательную плату за въезд или вход. Юристы отмечают, что такие действия незаконны, даже в том случае, если предприниматель арендовал часть пляжа для своей деятельности.

Адвокат и директор Черкасского центра юридической помощи Станислав Киць объяснил, что в Украине есть Водный кодекс, в котором четко регулируется этот вопрос. Там указано, что гражданам Украины обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, берегам рек, озер, любых водоемов.

"В соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства физические и юридические лица могут принимать в пользование часть побережий или водоемов. В законе четко прописано, что во время их использования доступ любых физических лиц не может быть ограниченным. Даже если предприниматель взял в аренду часть пляжа или прибрежную зону, где ведет свою предпринимательскую деятельность, то все равно граждане имеют право беспрепятственно туда попасть и пользоваться этими водоемами", - рассказал эксперт в комментарии для "24 канала".

Он добавил, что в октябре 2019 года депутаты Верховной рады приняли ряд изменений в законодательство и установили ответственность за нарушения беспрепятственного доступа граждан к водоемам. Контроль за исполнением возложили на органы местного самоуправления и Государственную экоинспекцию.

"Если, например, граждане сталкиваются с такой конкретной ситуацией, тогда нужно вызвать полицию. Именно полиция может зафиксировать правонарушение, составить материалы. И уже на их основании можно обращаться в органы местной власти, которые непосредственно привлекают к ответственности. Все это касается побережья морей, заливов, лиманов, островов. То есть Водный кодекс четко перечисляет любые возможные водоемы, которые у нас есть в государстве", - подчеркнул Скиць.

Штрафы за нарушения этого законодательства вполне ощутимые: физические особы заплатят от 3400 до 6800 гривен, должностные лица – от почти 7 тысяч до 12 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе почти на всех пляжах нашли кишечную палочку.

А также рассказывали о том, что на популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи.