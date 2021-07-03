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В Киеве на озере обнаружили скорпиона: отдыхающих просят быть осторожными (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на территории Оболонского района заметили водяного Скорпиона из семейства клоповых.

Фото опубликовал Евгений Руденко в группе "Животный мир Украины" в Facebook.

Так, его укус для человека очень болезненный, поэтому отдыхающих предостерегают быть очень осторожными и внимательными на озере Редькино.

Авто сфотографировал момент, когда скорпион как раз поднялся на поверхность, чтобы пополнить запасы кислорода.

Фото: водяного скорпиона обнаружили в озере Киева (facebook.com/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Опасен ли укус для человека?

Укус водяного скорпиона для человека очень болезненный. Особенно опасен укус далеко от берега - на глубине, превышающей ваш рост. Поскольку реакция на неожиданный и болезненный укус проявляется в виде судороги мышц. В некоторых случаях без посторонней помощи человек не может добраться до берега.

Однако основная их добыча - мелкие беспозвоночные рыбки.

Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте после дождей "зацвело" море.

Также в Бердянске Запорожской области местные базы отдыха оконфузились уборкой побережья от водорослей и грязи.

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озероскорпион