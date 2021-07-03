У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)

Так, його укус для людини дуже болючий, тому відпочивальників застерігають бути дуже обережними та уважними на озері Редькине.

Авто сфотографував момент, коли скорпіон саме піднявся на поверхню, щоб поповнити запаси кисню.

Фото: водяного скорпіона виявили в озері Києва (facebook.com/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Чи небезпечний укус для людини?

Укус водяного скорпіона для людини дуже болючий. Особливо небезпечний укус далеко від берега - на глибині, що перевищує ваш зріст. Оскільки реакція на несподіваний і болючий укус проявляється у вигляді судоми м'язів. У деяких випадках без сторонньої допомоги людина не може дістатися до берега.

Однак основна їхня здобич – дрібні безхребетні рибки.