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У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на території Оболонського району помітили водяного скорпіона із сімейства клопових.

Фото опублікував Євген Руденко в групі "Тваринний світ України" у Facebook.

Так, його укус для людини дуже болючий, тому відпочивальників застерігають бути дуже обережними та уважними на озері Редькине.

Авто сфотографував момент, коли скорпіон саме піднявся на поверхню, щоб поповнити запаси кисню.

Фото: водяного скорпіона виявили в озері Києва (facebook.com/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Чи небезпечний укус для людини?

Укус водяного скорпіона для людини дуже болючий. Особливо небезпечний укус далеко від берега - на глибині, що перевищує ваш зріст. Оскільки реакція на несподіваний і болючий укус проявляється у вигляді судоми м'язів. У деяких випадках без сторонньої допомоги людина не може дістатися до берега.

Однак основна їхня здобич – дрібні безхребетні рибки.

Раніше ми повідомляли, що на популярному українському курорті після дощів "зацвіло" море.

Також у Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку осоромились прибиранням узбережжя від водоростей і бруду.

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озероскорпион