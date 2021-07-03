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У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)

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Київ, Субота 03 липня 2021 19:38
У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві на озері виявили скорпіона
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на території Оболонського району помітили водяного скорпіона із сімейства клопових.

Фото опублікував Євген Руденко в групі "Тваринний світ України" у Facebook.

Так, його укус для людини дуже болючий, тому відпочивальників застерігають бути дуже обережними та уважними на озері Редькине.

Авто сфотографував момент, коли скорпіон саме піднявся на поверхню, щоб поповнити запаси кисню.

У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)У Києві на озері виявили скорпіона: відпочивальників просять бути обережними (фото)

Фото: водяного скорпіона виявили в озері Києва (facebook.com/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Чи небезпечний укус для людини?

Укус водяного скорпіона для людини дуже болючий. Особливо небезпечний укус далеко від берега - на глибині, що перевищує ваш зріст. Оскільки реакція на несподіваний і болючий укус проявляється у вигляді судоми м'язів. У деяких випадках без сторонньої допомоги людина не може дістатися до берега.

Однак основна їхня здобич – дрібні безхребетні рибки.

Раніше ми повідомляли, що на популярному українському курорті після дощів "зацвіло" море.

Також у Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку осоромились прибиранням узбережжя від водоростей і бруду.

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