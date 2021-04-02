В Киеве отменили плату за парковки: как долго продлится льгота

Мэр города напомнил, что Киев уходит на жесткий локдаун на период с 5 по 16 апреля. Весь этот период будет длиться такая льгота для автомобилистов.

"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтранссервис", - сказал он.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Киеве критическая. Количество госпитализированных увеличивается. По словам Виталия Кличко в больницах сейчас находится 4532 человека, 3116 из них - в тяжелом состоянии. А заполненность койко-мест в столице - 81%.

Из-за этого в столице ужесточаются карантинные меры. С 5 по 16 апреля закрываются детские садики и школы, а общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам.