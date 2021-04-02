Киев "горит" от коронавируса, а молодежь устраивает массовые вечеринки в центре (видео)

Несмотря на критическую ситуацию с коронавирусом в Киеве, молодежь устраивает гуляния в центре. Толпу отдыхающих и поющих песни молодых людей заметили на Контрактовой площади вечером 1 апреля.

Конечно же, никаких масок на гуляющих не было, что уже говорить о социальной дистанции.

"Контрактовая площадь. Киев. Когда больницы переполнены. Когда ни власти, ни полиции. И справедливости тоже нет. Прямо сейчас", - подписано видео.

Контрактовая площадь. Киев. Когда больницы переполнены. Когда ни власти, ни полиции. И справедливости тоже нет. Прямо сейчас. Posted by Dmitry Raimov on Thursday, April 1, 2021

Видео: Молодежь устроила массовые гуляния несмотря на карантин в Киеве (facebook.com/dmitro.raimov)

Пользователи сети не скрывают возмущения. Вот что они пишут в комментариях:

Каждый вечер выходных там вообще ад для демофобов.

Увы, но люди сами пренебрегают своим здоровьем.

Что должно еще произойти, что бы народ понял, что единственный шанс на спасение страны, это жесткая диктатура

В здоровом теле здоровый дух. Больные и озабоченные на карантине.

Отметим, что на 2 апреля побит антирекорд по коронавирусу - 19893 случая за сутки. И Киев сейчас на пике заболеваемости - в столице - 1164 новых случая.