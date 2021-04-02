У Києві скасували плату за паркування: як довго триватиме пільга

Мер міста нагадав, що Київ йде на жорсткий локдаун на період з 5 по 16 квітня. Весь цей період буде тривати така пільга для автомобілістів.

"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київтранссервіс", - сказав він.

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в Києві критична. Кількість госпіталізованих збільшується. За словами Віталія Кличка у лікарнях зараз знаходиться 4532 людини, 3116 з них - у важкому стані. А заповненість ліжко-місць у столиці - 81%.

Через це у столиці посилено карантинні заходи. З 5 по 16 квітня закриваються дитячі садки і школи, а громадський транспорт буде працювати тільки за спеціальними перепустками.