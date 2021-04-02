RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві скасували плату за паркування: як довго триватиме пільга

Автор: Світлана Мащенко

У Києві з водіїв не будуть стягувати плату за паркування на майданчиках КП "Київтранссервіс" на період посилення карантину.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу 2 квітня.

Мер міста нагадав, що Київ йде на жорсткий локдаун на період з 5 по 16 квітня. Весь цей період буде тривати така пільга для автомобілістів.

"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київтранссервіс", - сказав він.

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в Києві критична. Кількість госпіталізованих збільшується. За словами Віталія Кличка у лікарнях зараз знаходиться 4532 людини, 3116 з них - у важкому стані. А заповненість ліжко-місць у столиці - 81%.

Через це у столиці посилено карантинні заходи. З 5 по 16 квітня закриваються дитячі садки і школи, а громадський транспорт буде працювати тільки за спеціальними перепустками.

Раніше ми писали, що молодь влаштувала масові гуляння в центрі Києва, незважаючи на карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий Кличкопарковка
Читайте також
Забов'язання на мільйони євро та квартири: Кличко опублікував декларацію
Київ збільшує кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус, - Кличко
Прогноз погоди